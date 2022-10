Consumentenbond blij met strenger toezicht ACM op energiesector

Consumenten zijn door strengere regels voor energieleveranciers voortaan beter beschermd tegen faillissementen van stroom- en gasbedrijven. Dat concludeert de Consumentenbond nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de regels voor de sector heeft aangescherpt.

De toezichthouder controleert onder andere of energiebedrijven voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om aan hun lopende verplichtingen te voldoen. Ook moeten ze voldoende geld in kas hebben om alle energie te kunnen betalen die ze in de toekomst moeten leveren, zelfs bij een fikse stijging van de prijs.

De aanscherping volgt op het omvallen van zes energiebedrijven vorig jaar. De kleinere spelers bleken niet bestand tegen de plotse prijsstijgingen op de gas- en elektriciteitsmarkt in de tweede helft van 2021. Zulke bankroeten zullen nu minder vaak voorkomen, denkt de Consumentenbond.

In het verleden vielen energieleveranciers soms om doordat ze speculeerden op een prijsdaling voor gas of elektriciteit, stipt de Consumentenbond aan. Ze verkochten energie voor een bepaalde prijs, maar kochten dat gas of die elektriciteit pas later in met de hoop dat de prijzen zouden zijn gedaald. Het verschil streken ze op als winst. Maar toen gas duurder werd, kostte dit veel geld en kwamen sommige leveranciers in de problemen.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond hoopt dat de positie van consumenten bij faillissementen van energieleveranciers voortaan ook sterker wordt.

“Consumenten kunnen veel geld kwijtraken als hun leverancier failliet gaat. Dat moet anders”, zegt ze. “Er is geen eenvoudige oplossing, maar we vinden dat het ondernemersrisico niet bij consumenten mag liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan consumenten voorrang geven bij de afwikkeling van het faillissement.”