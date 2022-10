Facebook waarschuwt miljoen gebruikers voor diefstal wachtwoorden

Facebook heeft ongeveer een miljoen gebruikers wereldwijd gewaarschuwd dat hun gebruikersnamen en wachtwoorden mogelijk gestolen zijn. Dat zou zijn gebeurd doordat ze schadelijke apps hadden geïnstalleerd op hun telefoon. Die probeerden de inloggegevens te onderscheppen. Kwaadwillenden kunnen de accounts dan overnemen en bijvoorbeeld proberen anderen op te lichten. Ook kunnen ze privégegevens van mensen vinden, die ze later kunnen gebruiken.

Facebook zegt dat er dit jaar meer dan 400 apps zijn ontdekt die probeerden de wachtwoorden van gebruikers in handen te krijgen. Het gaat om apps voor zowel Android als iOS. Die twee besturingssystemen, van Google en Apple, staan op vrijwel elke mobiele telefoon en tablet in de wereld. De apps deden zich onder meer voor als fotobewerkingsprogramma’s, waarmee mensen een cartoontekening van zichzelf konden maken. Ook mobiele games, VPN-diensten, horoscopen, fitness-apps en zakelijke programma’s waren in werkelijkheid schadelijk. Om de apps te kunnen gebruiken, moesten mensen inloggen met hun Facebook-account.

Facebook zegt dat Google en Apple “hun best doen om schadelijke software op te sporen en te verwijderen, maar soms ontkomen deze apps aan opsporing en komen ze op legitieme appstores”. De apps zijn inmiddels verwijderd van de App Store (Apple) en de Play Store (Google).

Het is niet bekend of onder de gedupeerden ook Nederlanders zijn.