Kredietverzekeraar Atradius voorspelt faillissementsgolf in 2023

Door het einde van coronasteun en hoge energierekeningen vallen volgend jaar veel meer bedrijven om dan dit jaar, voorspelt kredietverzekeraar Atradius. Die denkt dat er ruim driekwart meer bedrijven het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Na het begin van de coronacrisis en het instellen van de coronasteun daalde het aantal faillissementen in 2020 en 2021 naar een bijzonder laag niveau. Dit jaar gaan er iets meer bedrijven failliet. Atradius rekent op een toename van 9 procent, maar dat is nog altijd minder dan de laatste jaren gemiddeld was. Met de stijging van komend jaar rekent Atradius op een bankroet voor 4100 Nederlandse bedrijven.

“Het is onze verwachting dat het aantal faillissementen in 2023 terugkeert naar het niveau van voor de coronacrisis”, vertelt econoom Theo Smid van Atradius. Hij verwijst ook naar landen als Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en AustraliĆ«, waar die normalisatie al dit jaar is ingezet.

Hoewel 4100 faillissementen er veel lijken, is het nog veel minder dan de piek uit 2013. In de nasleep van de financiƫle crisis gingen toen 12.500 bedrijven failliet. Ook wereldwijd denkt Atradius dat er een flinke stijging van het aantal bankroeten komt. Volgend jaar ligt dat aantal de helft hoger dan dit jaar. Dat is een minder grote toename dan in Nederland, maar mondiaal gezien was de toename dit jaar, met 17 procent meer faillissementen, al groter dan in ons land.