Meer nieuwe banen VS dan verwacht, werkloosheid daalt

In de Verenigde Staten zijn er vorige maand 263.000 banen bijgekomen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn maandelijkse banenrapport. Het waren er meer dan in augustus en ook de werkloosheid nam verder af. Het banenrapport duidt er dan ook op dat de Amerikaanse economie nog altijd sterk is, ondanks de eerdere stappen om de hoge inflatie te beteugelen Economen denken dan ook dat de Federal Reserve de rente opnieuw stevig gaat verhogen.

Werknemers in de VS verdienden in september per uur gemiddeld 0,3 procent meer dan een maand eerder. Dat is een even grote toename als in augustus. De arbeidsparticipatie daalde wel, wat betekent dat een kleiner deel van de Amerikaanse bevolking aan het werk is.

Een groot deel van de nieuwe banen kwam erbij in de horeca en de vrijetijdssector, maar in die branches werken nog altijd minder mensen dan voor corona. Ook in de zorg kwamen er veel banen bij. Die sector is daarmee weer op het niveau van voor de coronapandemie.

Economen denken nu in doorsnee dat de Fed de rente bij de volgende beleidsvergadering opnieuw met 0,75 procentpunt zal verhogen. Tijdens de zogenoemde voorbeurshandel doken de Amerikaanse beurzen na het banenrapport in de min. De grote beursgraadmeters staan dan ook voor een aanzienlijk lagere opening. De dollar werd ook weer sterker ten opzichte van de euro.