Moederbedrijf Thuisbezorgd bezorgt ook in België boodschappen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat ook in België boodschappen bezorgen. Dat doet het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in samenwerking met supermarktketen Carrefour, maakte die winkel bekend. Voorlopig wordt door Takeaway.com, zoals de bezorger in België heet, alleen in Brussel bezorgd in het kader van een test.

Just Eat Takeaway bezorgt in Nederland ook boodschappen. Hier is het een samenwerking aangegaan met Spar. Met boodschappenbezorging gaat het bedrijf de strijd verder aan met concurrenten als Uber Eats en Deliveroo. Ook gespecialiseerde boodschappenbezorgers als Gorillas, Flink en Getir krijgen er zo concurrentie bij.