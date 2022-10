Olieprijs boekt sterkste stijging in een week sinds begin maart

De olieprijs ligt op koers om deze week de sterkste prijsstijging te boeken sinds begin maart, vooral door het besluit van oliealliantie OPEC+ om fors minder te gaan produceren om zo de prijzen aan te jagen. Een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) werd deze week meer dan 16 procent duurder en staat nu op 92,40 dollar. Brent, toonaangevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, klom bijna 12 procent tot 98,18 dollar per vat.

De OPEC+, geleid door Saudi-Arabiƫ en Rusland, maakte woensdag bekend de productie in november met 2 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Dat is de grootste productieverlaging in meer dan twee jaar. Washington is ontstemd over het productiebesluit van de OPEC+, want de Amerikaanse regering vreest dat daardoor de brandstofprijzen aan de pomp weer zullen stijgen. Daardoor zou de toch al hoge inflatie verder worden aangewakkerd. Daarnaast ondermijnen hoge brandstofprijzen de populariteit van president Joe Biden.

Ook het banenrapport uit de Verenigde Staten op vrijdag joeg de olieprijzen aan. De banengroei in ’s werelds grootste economie in september was beter dan verwacht, waardoor zorgen over een afzwakkende Amerikaanse olievraag naar de achtergrond verdwenen. In de afgelopen maanden zakten de prijzen juist nog flink in vanwege de vrees dat sterke renteverhogingen van centrale banken een economische recessie kunnen veroorzaken waardoor de olievraag onder druk komt te staan.