Permanente politiebewaking bij Duitse lng-terminal na Nord Stream

De Duitse politie bewaakt een drijvende terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de Noordzeekust permanent. Die beslissing volgt op de vermoedelijke sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee, meldt een politiewoordvoerder aan persbureau DPA.

Duitsland krijgt in de noordelijke havenstad Wilhelmshaven voor het eerst in de geschiedenis de beschikking over een drijvende lng-fabriek, die het land moet helpen minder afhankelijk te worden van aardgas uit Rusland. Het complex, waar nu nog aan wordt gebouwd, werd al wel bewaakt vanaf het land en in het water. Maar nieuw is dat dit 24 uur per dag gebeurt, meldt de politie.

In Europa is de waakzaamheid rond kritieke energie-infrastructuur verhoogd na de beschadigingen aan de Nord Stream-pijpleidingen. Zweedse autoriteiten meldden deze week nogmaals dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lekkages opzettelijk zijn veroorzaakt. De explosies die eind september bij de pijpleidingen werden gemeten, zorgden voor grote schade.

Al voor de lekkage van Nord Stream 1 was Rusland gestopt met gasleveringen aan Duitsland via die verbinding, formeel omdat het Russische Gazprom door westerse sancties moeite heeft met onderhoud. Europese leiders zien het dichtdraaien van de gaskraan alom als chantagemiddel dat het Kremlin inzet wegens de steun aan Oekraïne. Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen omdat Duitsland vlak voor de Russische inval in Oekraïne het vergunningsproces stopte.