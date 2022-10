President Bundesbank: ECB moet rente sterk blijven verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) moet doorgaan met het sterk verhogen van de rente om zo de torenhoge inflatie tegen te gaan. Dat zei president Joachim Nagel van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, tegen de krant Süddeutsche Zeitung. De ECB is al bezig de rente op te voeren en lijkt later deze maand opnieuw met een rentestap van driekwart procentpunt te komen, net als vorige maand. Dat was de sterkste renteverhoging door de ECB ooit.

“Als de inflatie op 10 procent staat en de rentes slechts op 1,25 procent, dan is de noodzaak van actie duidelijk voor mij. Rentes moeten verder blijven stijgen en significant”, aldus Nagel. De Duitse centralebankpresident staat bekend als een “havik”, wat betekent dat Nagel voorstander is van sterke ingrepen om de inflatie te beteugelen. Hij vindt dat de ECB bij de komende vergadering “duidelijke signalen” moet geven in de strijd tegen de inflatie.

Economen vrezen dat sterke renteverhogingen tot een economische recessie zullen leiden. Nagel denkt dat de Duitse economie in het derde kwartaal waarschijnlijk licht is gekrompen en dat die neergang in het vierde kwartaal dieper zal worden. Ook voor begin volgend jaar rekent hij op krimp. De Bundesbank-president denkt echter niet dat er een diepe recessie voor Duitsland aan zal komen. Ook is arbeidsmarkt volgens hem erg robuust.