T-Mobile neemt aanbieder vast internet Cambrium over

Telecombedrijf T-Mobile heeft internetaanbieder Cambrium overgenomen. Dat bedrijf, dat de merknaam Tweak gebruikt, biedt internet aan via glasvezel en heeft 18.000 klanten. Hoeveel T-Mobile neertelt voor Cambrium heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

Daarnaast heeft T-Mobile een overeenkomst gesloten met glasvezelbedrijf Open Dutch Fiber. Dat nam eerder dit jaar branchegenoot E-Fiber over dat een netwerk heeft dat 175.000 adressen bereikt. T-Mobile mag nu op dit netwerk zijn diensten aanbieden. Het E-Fiber-netwerk wordt in de toekomst uitgebreid naar zo’n 500.000 adressen. Ook die toekomstige uitbreiding is in de deal meegenomen.

T-Mobile noemt beide deals belangrijk bij zijn ambitie om de grootste aanbieder van snel glasvezelinternet te worden. “Snel internet via betrouwbare glasvezelverbindingen is essentieel voor Nederland en noodzakelijk voor veel (toekomstige) toepassingen zoals thuiswerken en zorg op afstand”, aldus T-Mobile-topman Søren Abildgaard.