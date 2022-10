Verliezen op beurzen Azië, Samsung iets lager na handelsupdate

De beurzen in Azië stonden vrijdag op verlies. Vooral de mindere resultaten van chipproducenten Samsung en AMD drukten het sentiment op de markten. Beleggers bereiden zich voor op een mogelijk moeilijk cijferseizoen nu het risico op een recessie toeneemt door de inflatie. Vooral technologiebedrijven zouden volgens kenners met lagere winsten te maken kunnen krijgen.

Dit was dus ook het geval bij het Zuid-Koreaanse Samsung. Voor het eerst sinds eind 2019 meldde het bedrijf een lagere operationele winst, zo kwam naar voren in een voorlopige handelsupdate. Kort voordat Samsung zijn voorlopige resultaten naar buiten bracht, kwam ook chipproducent AMD met een tegenvallende handelsupdate. Vooral de omzet bij de Amerikanen viel lager uit dan voorzien.

Samsung verloor in Zuid-Korea 0,2 procent van zijn beurswaarde, waar het eerder in de sessie een verlies van rond de 2 procent noteerde. Samsung is een zwaargewicht op de beurs van Seoul. Mede door het verlies van het elektronicaconcern noteerde de Kospi-index 0,2 procent lager. Chipproducent SK Hynix stond juist bij de stijgers in Seoul. Dat aandeel won 1,5 procent.

Ook in Japan was de stemming op de beurs negatief. De Nikkei noteerde kort voor de slotbel 0,8 procent lager. In Hongkong stond de Hang Seng-index 1,3 procent in de min. Ook in Australië leverde de leidende graadmeter in. De All Ordinaries stond op een verlies van 0,6 procent.

In China bleven de aandelenbeurzen nog altijd gesloten vanwege de zogenoemde Gouden Week. De hele week werd hier niet gehandeld.