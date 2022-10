Winst Samsung valt voor het eerst sinds 2019 lager uit

Techconcern Samsung heeft voor het eerste sinds 2019 een lagere operationele winst behaald. Dat kwam vooral doordat er minder vraag was naar geheugenchips en chips voor in pc’s. Door de mindere verkopen viel ook de omzet lager uit.

De grootste onderneming van Zuid-Korea zette, volgens voorlopige cijfers, in het derde kwartaal een operationele winst van 10,8 biljoen won (7,8 miljard euro) in de boeken. Dat betekende een daling met bijna een derde in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Kenners hielden in doorsnee rekening met een winst van 12,1 biljoen won. De omzet van de onderneming kwam uit op 76 biljoen won.

Samsung rapporteert eind deze maand zijn volledige kwartaalrapport. Dan wordt ook de nettowinst van het bedrijf bekendgemaakt en worden de resultaten per divisie uitgesplitst.

Chipproducenten wereldwijd waarschuwden de laatste tijd al dat ze te maken krijgen met tegenwind op de markten. Zo neemt het aantal orders voor datacenters en consumentenelektronica af, ook doordat de vraag naar pc’s en smartphones sterker afneemt dan voorzien. Daardoor stapelen de voorraden zich op.

Andere chipmakers zoals Micron Technology en Kioxia Holdings kondigden eerder al aan de productie te verlagen om het aanbod weer in evenwicht te brengen en een prijsval af te wenden. Kort voordat Samsung zijn voorlopige resultaten naar buiten bracht, kwam ook de Amerikaanse chipproducent AMD met een tegenvallende handelsupdate. Vooral de omzet bij de Amerikanen viel lager uit dan voorzien.

Zuid-Korea, waar twee van de grootste producenten van geheugenchips ter wereld gevestigd zijn, meldde in augustus voor het eerst in meer dan vier jaar een daling van de chipproductie. Samsungs landgenoot SK Hynix waarschuwde bij zijn laatste cijferupdate al dat een aanzienlijke aanpassing van zijn uitgaven volgend jaar “onvermijdelijk” was.

De plotse crash van de markt van geheugenchips volgt op een reeks macro-economische schokken. Dan gaat het van de Russische inval in Oekra├»ne tot de stijgende inflatie en gasprijzen en de renteverhogingen van centrale banken wereldwijd. Dit alles zorgt voor een lager consumentenvertrouwen en daarmee voor een mindere vraag. Daarbij beslissen makers van bijvoorbeeld pc’s om eerst hun bestaande voorraden te verkopen.