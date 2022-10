KLM-topvrouw: krimpplan lost probleem niet op

Het krimpplan van het kabinet voor Schiphol lost de problemen niet op, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in een interview met Het Parool.

Het kabinet wil het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol gaan terugbrengen van maximaal 500.000 naar 440.000 per jaar. KLM wordt daar als grootste gebruiker van Schiphol hard door geraakt.

“Dat is geen problemen oplossen, maar afbreken. Ik vind echt dat er in Nederland te lang is gedacht aan groei om de groei. Maar nu is het krimp om de krimp”, zegt Rintel. Zij noemt het “zeer teleurstellend” dat de regering de luchtvaartmaatschappij niet heeft betrokken bij de plannen. “Wij hebben alternatieven waarmee betere resultaten te behalen zijn dan met krimp”, aldus de topvrouw.

Zij doelt onder meer op een nieuwe vloot met veel zuinigere en stillere vliegtuigen. “Maar het kabinetsbesluit houdt daar geen rekening mee. Nu heeft het kabinet gegevens uit 2018 gebruikt voor het krimpbesluit. De situatie is totaal veranderd”, legt de KLM-directeur uit.

Rintel wijst erop dat er bij KLM “een enorme vlootvernieuwing” aankomt met honderd nieuwe toestellen. “Per passagier halen we in 2030 50 procent minder geluid en 25 procent minder uitstoot. Dat is meer dan er in het hele krimpplan zit.”

De topvrouw stelt dat het met deze krimpplannen moeilijk wordt om de vlootvernieuwing te kunnen betalen. “Dan schieten we ons in de voet, want dan lossen we het probleem niet op”, zegt ze tegen de krant. Rintel waarschuwde eerder al dat het hele Nederlandse bedrijfsleven erop achteruitgaat als het krimpplan wordt doorgezet.