Poetin wil controle over olie- en gasproject Exxon Mobil

De Russische president Vladimir Poetin wil de volledige controle over een groot olie- en gasproject in Rusland dat nu nog wordt geleid door het Amerikaanse Exxon Mobil. Het project, Sakhalin-1, is de grootste investering van Exxon Mobil in Rusland.

De stap van Poetin geeft Moskou de bevoegdheid om te beslissen of buitenlandse aandeelhouders hun belang in het project kunnen behouden. Exxon probeert sinds maart zijn activiteiten in Rusland te beëindigen en zijn rol in Sakhalin-1 over te dragen aan een partner na het van kracht worden van internationale sancties tegen Moskou.

Het is niet voor het eerst dat Poetin op deze manier de controle krijgt over olie- en gasprojecten in het land. Zo oordeelde een Russische rechtbank in augustus dat een samenwerkingsverband in Rusland waar Shell voor de helft in zit, onder controle van Moskou moest komen. Het ging om Salym Petroleum Development (SPD), een joint venture tussen Shell en Gazprom Neft.

De olieproductie bij het Sakhalin-1-project daalde in juli tot slechts 10.000 vaten per dag, van 220.000 vaten per dag voordat Rusland Oekraïne binnenviel.