Schiphol: verzoek om hulp van leger twee keer afgewezen

Schiphol heeft de afgelopen maanden twee maal de hulp gevraagd van het leger bij de beveiliging op de luchthaven. Dat verzoek werd door de overheid beide keren afgewezen, zo heeft een woordvoerder van Schiphol bevestigd na eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

“Het antwoord is twee keer ‘nee’ geweest, dus we gaan het niet nog een keer vragen. We hebben inmiddels andere maatregelen genomen, het aantal reizigers hebben we nog een keer extra naar beneden gebracht”, zegt de woordvoerder.

De inzet van het leger had volgens hem kunnen bijdragen aan het oplossen van de beveiligingsproblemen op Schiphol. Door een personeelstekort was er afgelopen tijd regelmatig sprake van chaos en lange wachttijden op de luchthaven.

De reden dat de verzoeken, die in juni en halverwege september werden ingediend, werden afgewezen was “dat het niet de taak van Defensie is”.