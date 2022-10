Treinverkeer Groot-Brittannië weer ernstig ontregeld door staking

Treinreizigers in Groot-Brittannië kregen zaterdag opnieuw te maken met ernstige verstoringen. Door stakingen van spoorwegpersoneel rijdt slechts een op de vijf treinen volgens dienstregeling.

Mensen worden gevraagd om alleen met de trein te reizen als het absoluut noodzakelijk is. Zo’n 40.000 leden van de vakbond RMT legden het werk neer bij de Britse spoorwegbeheerder Network Rail. Zij eisen hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Hun salarissen zijn al drie jaar bevroren.

De spoorsector nam de afgelopen maanden het voortouw in een golf van vakbondsacties in Groot-Brittannië. De stakingen komen op het moment dat arbeiders te maken krijgen met een enorme stijging van de energieprijzen, stijgende rentetarieven en hoge kosten van voedingsmiddelen.

Vorige week zaterdag reden er door een staking op het Britse spoor ook al bijna geen treinen. In sommige delen van het land was helemaal geen treinverkeer. De spoorwegmedewerkers staakten ook al in juni, juli en augustus.

De regering van premier Liz Truss bezwoer afgelopen woensdag om “militante vakbonden” aan te pakken. Deze bonden zijn volgens haar onderdeel van een “anti-groeicoalitie” die het land tegenhoudt.