Economie Oekraïne dit jaar al met een derde gekrompen

De Oekraïense economie is in de eerste negen maanden van dit jaar met 30 procent gekrompen. Die krimp is grotendeels het gevolg van de Russische inval in het land, meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Slecht weer in september, dat het oogsten van gewassen hinderde, speelde ook een rol, net als de onderbrekingen in de stroomlevering van de door de Russen bezette kerncentrale in Zaporizja.

De Oekraïense export groeide vorige maand met bijna een kwart ten opzichte van augustus. Dat was grotendeels te danken aan de onder Turkse leiding gemaakte afspraken over vervoer van granen en andere gewassen via de Zwarte Zee.

“De situatie aan het front verbeterde in september, maar de vijand bleef Oekraïens grondgebied bombarderen”, aldus het ministerie. Die bombardementen drukken op het ondernemersvertrouwen en maken de logistiek lastig. Ook worden er fabrieken, infrastructuur en woningen door vernield, wat volgens het ministerie het herstel verder vertraagt.

In juli liet de centrale bank van Oekraïne weten dat de economie dit jaar tot een derde kon krimpen. Volgend jaar en in 2024 zou er dan een groei van tussen de 5 en 6 procent volgen.