Staking bij Franse raffinaderijen gaat ook zondag door

De staking die vier Franse raffinaderijen van ExxonMobil en TotalEnergies al bijna twee weken lang plaagt, gaat ook zondag door. Dat heeft de Franse vakbond CGT laten weten. De bond, waarvan de leden staken voor hoger loon om de gevolgen van prijsstijgingen te kunnen opvangen, had zaterdag een oproep gedaan aan de bazen van beide olie- en gasbedrijven om naar de onderhandelingstafel te komen. Die oproep heeft nog geen effect gehad, meldt CGT.

Door de stakingen kunnen tankstations in Frankrijk niet goed bevoorraad worden. Ruim een vijfde van alle tankstations in het land kampt inmiddels met brandstoftekorten. Daar hebben niet alleen Fransen last van, maar ook toeristen en transportbedrijven.

De ANWB meldde dit weekend al dat tientallen Nederlanders in Frankrijk zonder brandstof zijn komen te zitten. Met name in het noorden van het land en langs de Route du Soleil gebeurt dat. De ANWB raadt mensen aan om met een volle tank de grens naar Frankrijk over te steken.

TotalEnergies heeft ook in België te maken met acties. Daar wordt de toegang tot meerdere raffinaderijen al het hele weekend geblokkeerd door milieuactivisten. TotalEnergies laat echter weten dat die blokkade geen gevolgen heeft. Omdat de actie was aangekondigd heeft het bedrijf voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.