Start cijferseizoen en IMF-bijeenkomst in beeld bij beleggers

Na een aantal weken van rust aan het cijferfront krijgen beleggers vanaf komende week weer te maken met bedrijfsresultaten. Aan de Amsterdamse beurs blijft het nog relatief rustig, maar met name in de Verenigde Staten komen al enkele grote bedrijven met cijfers naar buiten. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de herfstvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Die wordt voor het eerst sinds jaren weer op locatie gehouden, waardoor veel beleidsbepalers en politici afreizen naar de Amerikaanse hoofdstad Washington.

In Amsterdam begint het cijferseizoen met wat kleinere bedrijven die de boeken openen. Zo geven elektrischebussenbouwer Ebusco, laadpalenuitbater Fastned, apothekersgroothandel Fagron, chiptoeleverancier RoodMicrotec en navigatiedienstverlener TomTom een inkijkje in het reilen en zeilen.

Zaterdag treedt bij medisch-technologiebedrijf Philips de nieuwe topman Roy Jakobs aan. Hij volgt Frans van Houten op, die al enkele maanden voor het einde van zijn termijn terugtreedt. Van Houten kreeg de laatste tijd veel kritiek vanwege het schandaal rond slaapapneu-apparaten van Philips. Voor het afhandelen van claims zette het bedrijf al veel geld opzij.

Elders in Europa opent luxeconcern LVMH de boeken, net als luchtvaartmaatschappij easyJet en kledingwebwinkels Asos en About You. Vanuit de Verenigde Staten komen onder meer frisdranken- en snacksproducent PepsiCo, vermogensbeheerder BlackRock en luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines met resultaten. Ook de banken Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo komen met een handelsupdate.

Verder is de blik dus vooral gericht op Washington. Het IMF zal zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar opnieuw bijstellen, kondigde topvrouw Kristalina Georgieva al aan. Ook plannen voor internationale samenwerking om een wereldwijde recessie te voorkomen en schuldkwijtschelding aan armere landen kunnen op aandacht rekenen.

Op macro-economisch gebied komen er nieuwe cijfers over de inflatie in diverse Europese landen en de VS. Ook over de industriƫle productie in augustus in diverse landen, waaronder Nederland, worden gegevens bekendgemaakt, net als over de winkelverkopen in de VS vorige maand. Al die cijfers geven beleggers een idee over de economische ontwikkelingen en de kans op verdere renteverhogingen en een mogelijke recessie.