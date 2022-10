Turkije rekent op meer toeristen door hoge energieprijzen Europa

Turkse reisorganisaties rekenen voor de komende maanden op een toestroom van Europese toeristen, die ook voor langere tijd in Turkije zouden willen verblijven. Met name gepensioneerden willen komen overwinteren om zo de hoge energieprijzen in eigen land te ontvluchten, denken ze. Ook zouden Europeanen nog altijd graag op vakantie willen na enkele coronajaren waarin dat niet zo makkelijk kon.

“Het is positief voor de toerismebranche dat Europese toeristen lange vakanties in Turkije tijdens de wintermaanden prefereren”, zegt Ali Onaran van touroperator Prontotour. Eigen gegevens van zijn bedrijf wijzen vooral op veel vraag naar dit soort overwintervakanties “uit landen als Duitsland, Engeland en Nederland”. Vooral de wat goedkopere accomodaties zijn hiervoor in trek.

Wat ook meespeelt voor Europese toeristen is de zwakke Turkse lira en de hoge inflatie in het Turkije, denkt de Turkse branchevereniging voor reisorganisatoren Tur Operat├Ârleri Platformu. Voor toeristen kan een verblijf in een vijfsterrenhotel in Turkije goedkoper zijn dan thuis blijven. “En met veel meer comfort dan thuis.”

Turkije ontving in de eerste acht maanden van dit jaar al veel meer toeristen dan in dezelfde periode vorig jaar. Met 29,3 miljoen toeristen waren dat er ruim twee keer zoveel. Duitsland leverde de meeste bezoekers aan Turkije, met 3,9 miljoen toeristen.