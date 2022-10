Beurs in Moskou onderuit door escalatie oorlog in Oekraïne

De aandelenbeurs in Moskou is maandag hard onderuit gegaan door de vrees voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne. De Russische MOEX-index dook bij de opening van de markt bijna 12 procent omlaag en zakte voor het eerst sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari onder het niveau van 1800 punten.

De koersval volgde op een grote ontploffing op zaterdagochtend bij de Krimbrug, die het schiereiland de Krim met Rusland verbindt. Het Kremlin geeft Oekraïne daar de schuld van. In Oekraïense steden verspreid over het hele land zijn volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandag Russische raketaanvallen geweest. In Kiev zijn er doden en gewonden gevallen. Het zijn de eerste aanvallen op de Oekraïense hoofdstad sinds juni. De aanval op Kiev is mogelijk een vergelding voor de aanslag op de Krimbrug.

Na het forse openingsverlies van de Russische beurs liep het verlies in het eerste handelsuur terug. Momenteel noteert de MOEX 3,8 procent in het rood. Gazprom kelderde 17 procent. Het aandeel van het Russische staatsgasconcern noteert echter ook ex-dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Dit zorgt meestal voor extra koersdruk.

Gazprom boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst dankzij de sterk gestegen energieprijzen. Het concern keert dan ook over de eerste zes maanden een recorddividend uit van omgerekend 20 miljard euro. Dat geld is voor een groot deel bestemd voor de Russische staat.