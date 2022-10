Damrak begint lager aan nieuwe beursweek

De Amsterdamse beurs lijkt maandag lager te beginnen aan de nieuwe week. Het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag al voor zware koersverliezen zorgde, galmt nog na op de financiële markten. De aanhoudende sterke arbeidsmarkt in de Verenigde Staten geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente stevig te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Ook maken beleggers zich op voor het cijferseizoen. Zo komen aan het einde van de week de Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo met resultaten. Op macro-economisch gebied komen er deze week nieuwe cijfers over de inflatie in diverse Europese landen en de VS. Op het Damrak openen kleinere bedrijven als elektrische bussenbouwer Ebusco, laadpalenuitbater Fastned, apothekersgroothandel Fagron, chiptoeleverancier RoodMicrotec en navigatiedienstverlener TomTom de boeken.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag verliezen zien. Vooral de Chinese chipbedrijven verloren flink terrein door de nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De regels zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 3 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,9 procent na een krimp van de Chinese dienstensector in september. In Japan en Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.

Sligro liet weten zich formeel te hebben aangemeld als geïnteresseerde partij voor de Belgische activiteiten van Metro. Makro Cash & Carry Belgium, waarin zowel de cash & carry-activiteiten in België van Makro als Metro zijn ondergebracht, kreeg in september uitstel van betaling. De Belgische gerechtsmandatarissen, een soort curatoren, zijn daarop een proces gestart om deze activiteiten of onderdelen daarvan te verkopen aan geïnteresseerde partijen.

In Parijs gaat de aandacht uit naar TotalEnergies. Het Franse olie- en gasconcern wil deze maand al praten over de lonen van zijn Franse personeel. De loononderhandelingen stonden eigenlijk pas voor november gepland, maar onder aanvoering van vakbond CGT staakt het personeel van TotalEnergies al bijna twee weken. Daarbij worden raffinaderijen getroffen.

De euro was 0,9720 dollar waard, tegen 0,9782 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de opmars afgelopen week, die volgde op het besluit van oliealliantie OPEC+ om de productie fors te verlagen om zo de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 91,92 dollar en Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 97,14 dollar per vat.