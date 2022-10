Vakbonden hebben vertrouwen in ‘verbinder’ Koolmees als NS-topman

Vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben vertrouwen in Wouter Koolmees als nieuwe topman van de Nederlandse Spoorwegen. Ze zien in de oud-minister de “verbinder” die zijn voorganger Marjan Rintel niet was. Zo kan Koolmees de onder Rintel ontstane problemen met het personeel helpen oplossen, denken de vakbonden.

Ook is de politieke ervaring van Koolmees een pluspunt. “Hij weet hoe de hazen lopen in de Tweede Kamer en Brussel en vanuit zijn tijd in de politiek kent hij het dossier openbaar vervoer goed. Ik kijk ernaar uit om met hem een kop koffie te drinken, volgens mij heeft hij de goede kaarten”, aldus FNV-bestuurder Henri Janssen.

Janssen is wel benieuwd of Koolmees de door de FNV gewenste koers over het terugbrengen van marktwerking in het ov gaat doorzetten. “Waarnemend topman Bert Groenewegen heeft intern wel aangegeven dat het rendementsdenken te ver is gegaan. Koolmees zal dat wel moeten volgen. Als hij zegt: ‘ik ga het bedrijf uitkleden’, dan organiseren wij vanuit de bond een tegenmacht.”

CNV Vakmensen ziet in het aantrekken van nieuw personeel en het opstaan tegen Europese plannen voor het spoor de belangrijkste taken voor Koolmees. “Den Haag moet steviger zijn en tegen Brussel zeggen: ‘de boom in met je plannen’. De ervaring van Koolmees is daarbij een voordeel. Ook is hij een financieel zwaargewicht en dat is in deze tijd belangrijk voor de NS”, onderbouwt CNV-onderhandelaar Ike Wiersinga haar mening dat Koolmees geschikter lijkt dan voorganger Rintel.

Een andere vakbond, VVMC, heeft nog geen mening kunnen vormen over de aanstelling. “Ik kan alleen zeggen dat ik het een verrassende naam vind”, laat bestuurder Wim Eilert weten.

De NS heeft last van personeelstekorten en rijdt daardoor met minder treinen. Door moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao waren er de afgelopen maanden stakingen. Dinsdag wordt bekend of vakbondsleden instemmen met het vorige maand bereikte cao-resultaat.