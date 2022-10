Graanprijs stijgt door verheviging strijd in Oekraïne

De graanprijzen zijn maandag met meer dan 4 procent gestegen op de beurs in Chicago. Handelaren vrezen dat de export van graan uit Oekraïne over de Zwarte Zee wordt bedreigd door de escalatie van de oorlog in het land. De graanprijzen zijn dit jaar al met bijna een vijfde gestegen. Ook de prijzen van maïs en sojabonen gingen mee omhoog.

In Oekraïense steden verspreid over het hele land zijn Russische raketaanvallen geweest. Ook de hoofdstad Kiev werd daarbij voor het eerst sinds juni weer aangevallen. De explosies komen twee dagen na een grote ontploffing bij de Krimbrug, die het schiereiland de Krim met Rusland verbindt. Moskou geeft Oekraïne daar de schuld van, dus zou een aanval op Kiev mogelijk een vergelding kunnen zijn. De Russische president Vladimir Poetin vergadert maandag met zijn veiligheidsraad over de aanslag op de brug.

In juli bereikten de strijdende partijen een overeenkomst over de export van Oekraïens graan. Die overeenkomst, die onder leiding van Turkije en de VN tot stand kwam, maakte het weer mogelijk om Oekraïens graan per schip te exporteren. Daarvoor zat veel Oekraïens graan door oorlogshandelingen vast in de havens aan de Zwarte Zee, wat wereldwijd tot zorgen over hongersnood leidde.

Ook de Oekraïense havenstad Odessa, een belangrijk knooppunt voor de export van graan, is nu weer aangevallen door de Russen. De verheviging van de strijd roept daarbij de vraag op of de twee partijen zullen instemmen met een verlenging van de overeenkomst over de graanexport, die over een maand afloopt.

Oekraïne beschuldigt Rusland ook van vertragingstactieken bij de export van Oekraïens graan. Zo zou de inspectietijd van de graanschepen in Istanbul zijn opgelopen tot tien à vijftien dagen. In de eerste weken van de graandeal was dat nog vijf tot zes dagen. Het aantal schepen dat ligt te wachten om graan te kunnen vervoeren van en naar Oekraïense havens is daardoor eind vorige week opgelopen tot een record van 120. Oekraïne heeft opgeroepen om meer inspecteurs in te zetten, maar Rusland zou daar naar verluidt niet aan mee willen werken.