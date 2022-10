Industrie produceerde in augustus meer dan jaar eerder

De Nederlandse industrie heeft in augustus duidelijk meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde dagproductie lag 5,9 procent hoger. Daarbij tekent het statistiekbureau wel aan dat verschillende fabrieken waar auto’s, bussen en vrachtwagens en onderdelen daarvoor worden gebouwd ,vorig jaar augustus een deel van de tijd stillagen vanwege chiptekorten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de transportmiddelenbranche een van de deelsectoren was waar de stijging op jaarbasis het grootst was. Alleen de machinebouw groeide nog harder. Ook de productie van elektrische en elektronische apparaten lag flink hoger dan een jaar eerder. Daarentegen daalde de productie van rubber en kunststof en ook van chemische producten. Op die sector wegen de hoge olie- en gasprijzen zwaar.

Ondernemers in de industrie zijn voor de tweede maand op rij wel minder positief geworden. Vooral over hun orderpositie werden ze pessimistischer.