Just Eat Takeaway opnieuw onderaan in AEX, Arcelor aan kop

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was maandag opnieuw de grote verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl verloor 2,8 procent nadat het vrijdag al 8,6 procent aan waarde verloor. Staalconcern ArcelorMittal was daarentegen een opvallende stijger en ging aan kop met een plus van 2,9 procent.

De stemming op Europese beurzen bleef terughoudend na de forse verliezen van afgelopen vrijdag. Het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport galmde nog na op de financiƫle markten. De aanhoudende sterke arbeidsmarkt in de Verenigde Staten geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente stevig te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers maken zich ook op voor het cijferseizoen. Zo komen aan het einde van de week de Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 646,60 punten. Vrijdag raakte de hoofdindex dik 2 procent kwijt. De MidKap won een fractie op 864,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt toonde herstel en won 0,6 procent.

De Nederlandse chipbedrijven wisten de forse openingsverliezen wat terug te dringen. Besi en ASML verloren tot 1 procent. ASMI won 0,3 procent. De Chinese chipbedrijven lieten maandag flinke verliezen zien door de nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De regels zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen.

Naast ArcelorMittal behoorde verlichtingsbedrijf Signify (plus 2,3 procent) tot de koplopers in de AEX. Supermarktconcern Ahold Delhaize profiteerde van een koopadvies door analisten van Exane BNP Paribas en klom 1,6 procent. Bij de middelgrote bedrijven verloor industrieel toeleverancier Aalberts 0,8 procent na een adviesverlaging door ING.

Sligro zakte 2 procent bij de kleinere bedrijven. Het supermarkt- en groothandelsbedrijf heeft zich bij de Belgische curatoren formeel aangemeld als geĆÆnteresseerde partij voor de Belgische winkels van Metro.

In Parijs steeg Renault 4 procent. Het Franse autoconcern bevestigde gesprekken te voeren met Nissan om mogelijk een deel van zijn belang in de Japanse autofabrikant te gelde te maken.

De euro was 0,9705 dollar waard, tegen 0,9782 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de opmars afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 91,81 dollar en Brentolie kostte 1 procent minder op 96,99 dollar per vat.