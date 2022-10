Pleidooi voor ‘vergeten groep’ bij prijsplafond energie

De Tweede Kamer moet haast maken met het vinden van een oplossing voor een ‘vergeten groep’ bij het prijsplafond voor energie. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH), Aedes, de Woonbond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en studentenorganisaties is er nog geen oplossing voor verenigingen van eigenaren (vve’s) die met blokverwarming hun huizen verwarmen.

Blokverwarming is een vorm van verwarmen waarbij alle woningen, bijvoorbeeld in een flat, op dezelfde cv-ketel zijn aangesloten, legt de VEH uit. Bij de energieleverancier is niet bekend hoeveel appartementen er achter die aansluiting zitten. Daarmee zouden deze huishoudens niet in aanmerking komen voor de regeling rond het energieplafond. Dit omdat deze per aansluiting wordt toegepast.

De genoemde organisaties zeggen mee te willen denken aan een oplossing, zodat ook de appartementseigenaren met blokverwarming recht hebben op compensatie via het prijsplafond. De Tweede Kamer buigt zich dinsdag over een motie waarin gemaand wordt tot spoed.