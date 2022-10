PostNL wil door met topvrouw Herna Verhagen

PostNL wil Herna Verhagen voor een nieuwe periode van vier jaar benoemen als topvrouw van het post- en pakketbedrijf. Verhagen staat al sinds 2012 aan het roer van de onderneming.

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de raad van commissarissen van het post- en pakketbedrijf, zegt blij te zijn dat Verhagen beschikbaar is voor een nieuwe periode. De impact van de huidige macro-economische ontwikkelingen en geopolitieke spanningen maken het voor PostNL van groot belang dat er continuïteit is in de leiding van de onderneming, laat PostNL in een verklaring weten.

De voorgenomen herbenoeming staat op de rol van de aandeelhoudersvergadering in 2023.