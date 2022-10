President Wereldbank waarschuwt voor gevaar wereldwijde recessie

De wereldeconomie als geheel zou volgend jaar zomaar in een recessie kunnen belanden. Volgens Wereldbank-president David Malpass is er een risico en “echt gevaar” dat dit gebeurt. Hij wijst erop dat tal van economische problemen momenteel samenvallen.

De economische groei in veel rijkere landen is de laatste tijd duidelijk afgezwakt onder druk van de hoge inflatie, aldus Malpass bij een openingsevenement van de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Washington. Armere landen ondervinden volgens hem eveneens de gevolgen van de flink gestegen prijzen, maar kampen ook nog eens met onder meer voedseltekorten, toenemende armoede en schulden die onhoudbaar dreigen te worden.

Dat laatste komt volgens de Wereldbank-president onder meer doordat centrale banken hun rentes nu flink aan het opvoeren zijn om de inflatie te bestrijden. Hij wijst er verder op dat de grote centrale banken in de wereld de laatste tijd eigenlijk alleen nog maar schuldpapier van rijkere landen opkopen. Dat is volgens hem sinds 2009 niet meer voorgekomen.

IMF-baas Kristalina Georgieva onderschrijft de ernst van de situatie, zeker omdat de coronapandemie nog steeds niet voorbij is. Ze wijst ook op de onzekere Chinese vastgoedsector, die de groei van de economische grootmacht afremt. Maar toch kunnen we het ons nu niet veroorloven om de inflatie los te laten, waarschuwt Georgieva. Die moet echt omlaag, hamert ze op hetzelfde evenement. Ze erkent wel hoe lastig de situatie is. Als de inflatie niet hard genoeg wordt bestreden dan gaan de hoge prijsstijgingen niet weg. Maar als centrale banken de rente te snel opvoeren dan verslechteren de financiƫle omstandigheden te snel en worden met name de armere landen de dupe.