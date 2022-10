Rusland lijdt nederlaag in Genéve in slepende Yukos-zaak

Rusland heeft in de slepende zaak rond het voormalige olieconcern Yukos een juridische nederlaag geleden. Rusland moet 2,7 miljard euro betalen aan Yukos Capital nadat de hoogste Zwitserse rechtbank een beroep van Moskou had verworpen.

Rusland vroeg zich af of het arbitragehof in Genève wel bevoegd was om de zaak te horen die was aangespannen door de financiële divisie van Yukos. Rusland had namelijk eerder een verdrag verworpen dat gaat over grensoverschrijdende energiehandel en -investeringen en daardoor zou het land zich niet aan afspraken uit dat akkoord hoeven houden. Daar ging de rechter in Zwitserland niet in mee.

De zaak in Genéve was maar een deel van een enorme juridische saga over de ontmanteling van het olie- en gasconcern. Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.

Chodorkovski was een uitgesproken criticus van de Russische president Vladimir Poetin. Hij zat tien jaar in de gevangenis voordat hij gratie kreeg. Hij leeft nu in ballingschap in Londen.

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland die beslissing ongedaan te maken, maar in hoger beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk. Zelfs als de voormalige aandeelhouders gelijk krijgen, kan het moeilijk zijn om het vonnis uit te voeren. Om Russische tegoeden of bezittingen te pakken te krijgen zal naar verwachting over de hele wereld nog jaren moeten worden geprocedeerd.