Stakingen bij Franse raffinaderijen gaan door, tekorten lopen op

De stakingen bij twee raffinaderijen van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies gaan door, ondanks een toezegging van concern om sneller te gaan praten over hogere lonen. Dat laat vakbond CGT weten. Ook bij branchegenoot ExxonMobil gaan de stakingen door. Ze zorgen voor flinke brandstoftekorten in Frankrijk. Ruim een derde van de tankstations in het land heeft problemen met de bevoorrading.

CGT geeft aan de toezegging van TotalEnergies, om al deze maand aan de onderhandelingstafel plaats te nemen in plaats van in november, nog intern te moeten bespreken. Tot dan zet de bond de stakingen door. Bij ExxonMobil staat later maandag een gesprek over de lonen gepland, maar ook daar staakt CGT gewoon. “We hebben nog geen bevestiging dat die bijeenkomst doorgaat”, aldus een bondsbestuurder.

De stakingen en daardoor veroorzaakte brandstoftekorten zetten extra druk op de regering van president Emmanuel Macron. De sterke inflatie en hoge rekeningen die huishoudens te verstouwen krijgen zorgen al voor veel ontevredenheid bij de Franse bevolking.