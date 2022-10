Tech- en chipbedrijven opnieuw onderaan in lagere AEX

De tech- en chipbedrijven stonden maandag opnieuw onderaan in de AEX-index, die verder wegzakte na het forse verlies op vrijdag. Het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport galmde nog na op de financiële markten. De aanhoudende sterke arbeidsmarkt in de Verenigde Staten geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente stevig te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Hogere rentes zijn vooral slecht nieuws voor de snelgroeiende techbedrijven en chipondernemingen.

Besi, ASMI en ASML verloren tot 3,6 procent. Ook in de Chinese chipbedrijven lieten maandag flinke verliezen zien door de nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De regels zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen.

Beleggers maken zich ook op voor het cijferseizoen. Zo komen aan het einde van de week de Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo met resultaten. Op macro-economisch gebied komen er deze week nieuwe cijfers over de inflatie in diverse Europese landen en de VS.

De AEX op Beursplein 5 verloor in de ochtendhandel 0,4 procent tot 644,67 punten. Vrijdag raakte de hoofdindex al ruim 2 procent kwijt. De MidKap daalde 0,5 procent tot 860,10 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,6 procent in.

Just Eat Takeaway (min 4,1 procent) was opnieuw de grote verliezer bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Vrijdag zakte het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl al 8,6 procent. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield en fintechbedrijf Adyen stonden ook in de staartgroep met verliezen van ruim 2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een winst van dik 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven verloor Sligro 0,6 procent. Het supermarkt- en groothandelsbedrijf heeft zich bij de Belgische curatoren formeel aangemeld als geïnteresseerde partij voor de Belgische winkels van Metro.

In Parijs won TotalEnergies 0,1 procent. De stakingen bij twee raffinaderijen van het Franse olie- en gasconcern gaan door, ondanks een toezegging van concern om sneller te gaan praten over hogere lonen. Ook bij branchegenoot ExxonMobil gaan de stakingen door. Ze zorgen voor flinke brandstoftekorten in Frankrijk.

De euro was 0,9726 dollar waard, tegen 0,9782 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de opmars afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 92,36 dollar en Brentolie kostte 0,4 procent minder op 97,58 dollar per vat.