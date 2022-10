TotalEnergies bij verliezers op beurs Parijs na stakingsrompslomp

TotalEnergies stond maandag bij de verliezers op de beurs in Parijs. Het Franse olie- en gasconcern heeft in eigen land te maken met stakingen door personeel dat meer loon eist. Door de acties, die samenvallen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil, zitten ondertussen duizenden tankstations in Frankrijk zonder brandstof. TotalEnergies verloor in Parijs dik 2 procent. Vakbond CGT zei dat de stakingen voorlopig voortduren.

In Amsterdam verloor branchegenoot Shell 0,5 procent. De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 0,9 procent op 641,21 punten. Betalingsbedrijf Adyen was de sterkste daler in Amsterdam met een verlies van 3,6 procent. Supermarkconcern Ahold Delhaize was dagwinnaar. Het fonds won 3,1 procent geholpen door een adviesverhoging.

De Nederlandse chipbedrijven Besi, ASML en ASMI verloren tot 3,4 procent, na de eerdere verliezen bij Chinese chipbedrijven. Dat was weer het gevolg van nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De regels zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen.

De algehele stemming op Europese beurzen bleef terughoudend na de forse verliezen van afgelopen vrijdag. Het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport galmde nog na op de financiƫle markten. De aanhoudende sterke arbeidsmarkt in de Verenigde Staten geeft de Federal Reserve de ruimte om de rente stevig te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers maken zich ook op voor het cijferseizoen. Zo komen aan het einde van de week de grote Amerikaanse banken met hun kwartaalupdate

De beurs in Frankfurt sloot nagenoeg vlak. De Duitse rente op staatsleningen schoot omhoog na het nieuws dat Berlijn voorstander is van het uitgeven van Europese schuldpapieren om de energiecrisis te bezweren. Tot voor kort was Duitsland, net als Nederland, tegen dit plan. Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. In Parijs steeg Renault 2,4 procent. Het Franse autoconcern bevestigde gesprekken te voeren met Nissan om mogelijk een deel van zijn belang in de Japanse autofabrikant te gelde te maken.

De euro was 0,9691 dollar waard, tegen 0,9782 dollar op vrijdag. De olieprijzen vielen wat terug na de opmars afgelopen week. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 92,07 dollar en Brentolie kostte 0,9 procent minder op 97,05 dollar per vat.