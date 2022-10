Angst voor recessie houdt beurzen in greep, AEX zakt verder weg

De AEX-index op het Beursplein zakte dinsdag verder weg. De aandelenmarkten bleven in de greep van de recessievrees. Vooral grondstoffenbedrijven als DSM, IMCD, Shell en ArcelorMittal liepen daardoor averij op. Ook verzekeraar Aegon behoorde tot de grootste dalers nadat branchegenoot Achmea had laten weten een extra voorziening te nemen vanwege de verdere toename van de levensverwachting in Nederland.

Beleggers verwerkten daarnaast uitlatingen van bankier Jamie Dimon. De topman van JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, verklaarde dat de Amerikaanse economie tegen het midden van 2023 waarschijnlijk in een recessie zal belanden. Europa zit volgens hem al in een recessie.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent in de min, op 633,66 punten. De MidKap verloor 1,1 procent, tot 850,63 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 1,3 procent. De Londense FTSE-index zakte 1,2 procent. De Britse centrale bank gaat meer obligaties opkopen om de obligatiemarkt tot bedaren te brengen. Eind september greep de centrale bank al in vanwege de onrust die was ontstaan door zorgen over de Britse begrotingsplannen.

Chemicaliƫndistributeur IMCD (min 3,8 procent) was hekkensluiter in de AEX. Aegon volgde op de voet met een verlies van 3,4 procent. Staalmaker ArcelorMittal, speciaalchemiebedrijf DSM en olie- en gasconcern Shell zakten tot 2,7 procent. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML moesten het opnieuw ontgelden en raakten tot 2,6 procent kwijt. Unilever, Heineken en Ahold Delhaize, die minder gevoelig zijn voor een economische neergang, waren de enige stijgers, met plusjes van 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van laadpalenuitbater Fastned (plus 2,8 procent) goed ontvangen. Elektrische-bussenbouwer Ebusco, die ook met cijfers kwam, won 0,1 procent. Lucas Bols klom 0,2 procent. De drankenfabrikant verkoopt de producent van alcoholische dranken Avandis, waarvan het samen met branchegenoot De Kuyper Royal Distillers eigenaar is, voor 25 miljoen euro aan bottelaar Refresco.

Pharming daalde 0,4 procent. De biotechnoloog heeft het registratiedossier ingediend voor toelating tot de Europese markt voor zijn middel leniolisib, dat wordt toegepast bij de behandeling van patiƫnten met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 0,9698 dollar waard, tegen 0,9691 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,4 procent in prijs tot 88,87 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 94,04 dollar per vat.