Bloomberg: VS praten met Turkije over leveren gas aan Europa

De Verenigde Staten praten met Turkije over manieren waarop dat land leveringen van gas naar Zuidoost-Europese landen als Noord-Macedoniƫ en Bulgarije mogelijk kan helpen maken. Dat hebben hoge Amerikaanse ambtenaren tegen persbureau Bloomberg gezegd.

Turkije heeft de nodige capaciteit om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te ontvangen en weer om te zetten in gasvorm. Veel van dat vloeibare gas komt uit de Verenigde Staten, maar Turkije praat ook met Qatar over lng-leveringen. De VS verwelkomen die extra Turkse import en hopen dat het land ook Europese landen van gas kan helpen voorzien. Daarmee willen de Amerikanen zorgen dat Europa voor energie minder afhankelijk wordt van Rusland.

Volgens de Amerikaanse ambtenaren zijn er de afgelopen dagen positieve gesprekken geweest met hun Turkse tegenhangers over samenwerking op energiegebied. Daarnaast wordt er gesproken over samenwerking bij hernieuwbare energie, uitbreiding van een gaspijplijn die vanuit Azerbeidzjan via Georgiƫ en Turkije naar Europa loopt en over grondstoffen als koper, lithium, nikkel en kobalt die nodig zijn voor het maken van bijvoorbeeld batterijen.