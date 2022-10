Britse bedrijfslobby: meer migranten nodig voor groei

Om de door de Britse regering zo gewenste economische groei te realiseren heeft het Verenigd Koninkrijk meer migranten nodig om de tekorten aan personeel op te kunnen vangen. Dat komt naar voren uit een enquête van ondernemersorganisatie Confederation of British Industry.

Bijna de helft van de bedrijven die door een tekort aan arbeidskrachten worden getroffen, zegt dat zij daardoor niet aan de vraag naar hun producten of diensten kunnen voldoen. Driekwart van de ondervraagden zegt ook dat de concurrentiepositie van het Verenigd Koninkrijk wordt aangetast door het gebrek aan geschikte mensen.

Premier Liz Truss wil graag de Britse migratieregels wijzigen als onderdeel van haar beleid om de groei te stimuleren, iets waarmee ook belastingverlagingen kunnen worden gefinancierd. Het versoepelen van de inreisregels kan voor frictie zorgen binnen de regering, zoals met minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman, die een hardere houding aanneemt ten aanzien van immigratie.

Het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen vijf jaar minder aantrekkelijk geworden om in te investeren, zei 72 procent van de respondenten van de CBI-enquête. In die periode is het land uit de Europese Unie gestapt, waardoor het moeilijker is geworden om werknemers uit nabijgelegen landen aan te trekken.

“Het is glashelder dat tekorten op de arbeidsmarkt een wezenlijk effect hebben op het vermogen van bedrijven om op volle capaciteit te werken, laat staan te groeien”, aldus CBI. De organisatie roept de regering ook op om de regels voor migratie te versoepelen. Dat kan bijvoorbeeld op de korte termijn door via noodvisa buitenlanders met een bepaalde specialisatie of ervaring in specifieke sectoren binnen te laten, zo klinkt het.