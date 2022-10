Britse centrale bank koopt meer schulden op na onrust op markten

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk ziet zich genoodzaakt om meer obligaties op te kopen om paniek op de financiële markten te voorkomen. Die ingreep volgt op de nieuwe uitverkoop van Britse staatsleningen op maandag.

De Bank of England (BoE) zal nu ook Britse schuldpapieren opkopen waarvan de rentebetalingen zijn gebaseerd op de inflatie. Hier zal dagelijks maximaal 5 miljard pond (5,7 miljard euro) naartoe gaan, naast de aankoop van andere Britse schuldpapieren voor nog eens 5 miljard pond.

Eind september greep de centrale bank in op de obligatiemarkten doordat Britse staatsobligaties, ook wel gilts genoemd, hard in waarde daalden door zorgen over de staatsbegroting van het Verenigd Koninkrijk. Door die uitverkoop van gilts dreigden pensioenfondsen in de problemen te komen.

De aankopen van de aan inflatie gelinkte obligaties lopen in principe tot 14 oktober. De BoE benadrukt de omvang van zijn opkoopprogramma verder aan te kunnen passen zolang de marktomstandigheden daarom vragen.

De problemen op de financiële markten ontstonden nadat de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng zijn begrotingsplannen toelichtte. Hij kondigde forse belastingverlagingen aan in combinatie met extra uitgaven om bedrijven en huishoudens te helpen met hun energierekening. Daarvoor moet het land tientallen miljarden ponden bijlenen, wat de vrees voedde dat de inflatie in weerwil van alle renteverhogingen alsnog blijft stijgen. Een van de meest omstreden maatregelen, de verlaging van het hoogste belastingtarief voor de rijkste Britten, draaide Kwarteng na forse druk terug.