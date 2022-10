Chipmakers TSMC en Samsung onderuit op Aziatische beurzen

De Taiwanese chipmaker TSMC en zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung gingen dinsdag onderuit op de Aziatische beurzen. De aandelen van de twee grootste chipfabrikanten ter wereld reageerden op de nieuwe Amerikaanse exportregels voor materialen en apparatuur die chipfabrikanten nodig hebben. De Verenigde Staten willen daarmee China de toegang ontzeggen tot bepaalde halfgeleiders die met Amerikaanse apparatuur zijn gemaakt.

In Taiwan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, raakte TSMC bijna 8 procent kwijt en daalde de hoofdindex Taiex 4 procent. Samsung zakte dik 2 procent in Seoul. Ook in Zuid-Korea was de beurs maandag dicht. De Amerikaanse exportregels, die zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen, zorgden op de eerste handelsdag van de week al voor flinke verliezen in de Europese en Amerikaanse chipsector. Wereldwijd heeft de chipsector zo’n 240 miljard dollar aan beurswaarde zien verdampen door de strengere exportregels.

De Kospi in Seoul daalde 2,3 procent, mede door het koersverlies van Samsung. SK Hynix, de Zuid-Koreaanse branchegenoot van Samsung, hield het verlies beperkt tot 0,7 procent. In Tokio konden beleggers ook dinsdag pas reageren op het nieuws over de nieuwe Amerikaanse exportregels. De Japanse hoofdindex Nikkei raakte na het lange weekeinde 2,7 procent kwijt. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest leverden respectievelijk 5,7 en 4,8 procent in.

De Hang Seng-index in Hongkong zette de daling voort na het forse verlies een dag eerder en stond tussentijds 1,6 procent in de min. De hoofdgraadmeter dook daardoor voor het eerst sinds eind 2011 onder de 17.000 punten. Grote Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Meituan kregen opnieuw rake klappen en zakten tot 6,5 procent. De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water, met een plus van 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,2 procent.