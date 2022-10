Europese beurzen omlaag door vrees voor recessie

De Europese beurzen zijn dinsdag met verlies de dag uitgegaan. Recessievrees hield de aandelenmarkten in de greep, zeker nadat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de groeiverwachtingen voor vrijwel alle landen naar beneden bijstelde. Landen als Italië en Duitsland komen zelfs in een recessie terecht, schat de denktank in.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een min van 0,8 procent op 636,31 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 852,21 punten. De beurzen van Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,1 procent. De Britse centrale bank gaat meer obligaties opkopen om de obligatiemarkt tot bedaren te brengen. Eind september greep de centrale bank al in vanwege de onrust die was ontstaan door zorgen over de Britse begrotingsplannen.

Chipbedrijven behoorden opnieuw tot de grootste dalers bij de hoofdfondsen in Amsterdam. ASMI, Besi en ASML raakten tot 5,4 procent kwijt. Chemicaliëndistributeur IMCD (min 5,3 procent) en verzekeraar Aegon (min 5,2 procent) stonden ook bij de staartgroep. Aegons branchegenoot Achmea liet weten extra geld opzij te zetten omdat de levensverwachting in Nederland verder is toegenomen. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste stijger met een plus van 2,4 procent.

Ook Unilever en Heineken stegen. Die bedrijven zijn minder gevoelig voor een economische neergang en noteerden plussen tot 2,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van elektrischebussenbouwer Ebusco goed ontvangen. Dat bedrijf werd 0,6 procent hoger gezet. Laadpalenuitbater Fastned kwam ook met cijfers, maar kon een eerdere winst niet vasthouden en daalde 0,3 procent. Lucas Bols klom 0,8 procent. De drankenfabrikant verkoopt de producent van alcoholische dranken Avandis, waarvan het samen met branchegenoot De Kuyper Royal Distillers eigenaar is, voor 25 miljoen euro aan bottelaar Refresco.

Pharming daalde 1,1 procent. De biotechnoloog heeft het registratiedossier ingediend voor toelating tot de Europese markt voor zijn middel leniolisib, dat wordt toegepast bij de behandeling van patiënten met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

De euro was 0,9733 dollar waard, tegen 0,9691 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent in prijs tot 89,33 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 94,37 dollar per vat.