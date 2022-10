Europese Commissie keurt Duits-Nederlandse lng-terminal goed

De Europese Commissie gaat akkoord met de bouw, financiering en exploitatie van een nieuwe lng-terminal in Duitsland waar Nederland bij is betrokken. Naast het volledig in handen van de Staat zijnde Gasunie, steekt het Duitse Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) geld in de terminal in de buurt van Hamburg.

Begin maart ondertekenden de Duitse staatsinvesteringsbank en Gasunie een intentieovereenkomst over de bouw. De terminal voor vloeibaar gemaakt gas (lng) in Brunsbüttel, aan de monding van de Elbe, zal na de bouw door Gasunie worden uitgebaat. De terminal wordt ontworpen om behalve voor lng, ook geschikt te worden gemaakt voor het importeren van waterstof en afgeleide stoffen als ammoniak. Daarmee moet hij ook voorbereid zijn op de energietransitie.

Volgens het dagelijks EU-bestuur is de acquisitie niet concurrentieverstorend omdat de bedrijven geen overlappende activiteiten hebben in de Europese Economische Ruimte, die bestaat uit de 27 EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) zei eerder dat Gasunie met de nieuwe terminal “een belangrijke bijdrage levert aan het veiligstellen van de Europese leveringszekerheid van gas” en het afbouwen van de afhankelijkheid van Russisch gas.