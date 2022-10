FNV: plantenkweker Plantise weigert sociaal plan

Een overleg tussen vakbonden en de Zuid-Hollandse kweker van groenteplantjes Plantise over een sociaal plan is op niets uitgelopen, maakte FNV bekend. Volgens de bond sluit het bedrijf de deuren van alle vier zijn vestigingen omdat er geen geld is voor een sociaal plan. FNV betwijfelt echter of dit zo is.

Vorige week werd bekend dat Plantise, een van de grootste plantenkwekers in Nederland, zijn activiteiten staakt omdat de energiekosten te hoog zijn geworden. Het bedrijf heeft ruim tweehonderd werknemers in vaste dienst en werkt daarnaast met zo’n vierhonderd uitzendkrachten.

“Ze verschuilen zich achter uitstaande leningen bij de bank. Maar wij hebben grote vraagtekens of er echt geen geld is”, zegt FNV nu. De vakbond gaat het “tot op de bodem uitzoeken” en wil onder meer een gesprek met de bank. Het bedrijf doet volgens de vakbond “geen stap meer voor haar loyale 200 werknemers” dan het wettelijk verplicht is. Zo krijgen alleen de mensen die tot op de laatste dag in dienst zijn een transitievergoeding. “De mensen die nu een andere baan vinden kunnen daarnaar fluiten”, aldus FNV.