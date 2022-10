Franse overheid kan ingrijpen bij stakingen olieraffinaderijen

De Franse overheid kan gaan ingrijpen om een einde te maken aan de stakingen bij olieraffinaderijen waardoor veel pompstations in Frankrijk zonder brandstof zijn komen te zitten. Transportminister Clement Beaune zei op de Franse radio dat de overheid alle opties bekijkt. Als er binnen een paar dagen geen akkoord is gesloten tussen vakbonden en oliebedrijven, verklaarde hij, zullen er extra maatregelen genomen worden, waaronder mogelijke beslaglegging op raffinaderijen.

“De situatie is moeilijk en we moeten een oplossing vinden. We staan niet toe dat de blokkades doorgaan”, aldus Beaune. Maandag voerde premier Elisabeth Borne crisisoverleg met ministers over de situatie. Door de brandstoftekorten zijn lange rijen aan pompstations ontstaan en zijn ook Nederlanders in Frankrijk gestrand met een lege tank. Met name in het noorden van het land en in de regio rond Parijs is de situatie nijpend.

De Franse minister van FinanciĆ«n Bruno Le Maire zei dat binnen enkele uren een oplossing gevonden moet worden voor de stakingen. “Onze landgenoten mogen hier niet het slachtoffer van worden”, aldus Le Maire op de radio. President Emmanuel Macron riep maandag oliebedrijven en bonden op verantwoord te handelen om een einde te maken aan de stakingen, en zei dat blokkades van raffinaderijen geen juiste manier zijn om te onderhandelen. Frankrijk heeft al strategische brandstofvoorraden vrijgegeven om pompstations te bevoorraden.