Funda: huizenkoper kijkt vaker naar energielabel

Het energielabel van een woning speelt een steeds dominantere rol voor potentiële kopers op de woningmarkt. Volgens huizenplatform funda letten consumenten in de kenmerken van zoekopdrachten steeds vaker op het energielabel. In het afgelopen kwartaal werd er bij de zoekopdrachten op de site van funda 49 procent vaker op het label gefilterd dan een kwartaal eerder. Op jaarbasis gaat het zelfs om een stijging met 261 procent.

Dat potentiële huizenkopers het energielabel steeds belangrijker vinden, kan niet los worden gezien van de energieprijzen. Die zijn hard opgelopen door de oorlog in Oekraïne en de daaraan gekoppelde sancties tegen Rusland.

Verder ziet funda in zijn zogeheten index dat de druk op de woningmarkt wat minder groot wordt. Het aantal zogeheten contactaanvragen per beschikbare woning neemt af. Daarmee is de concurrentie onder kopers ook minder groot geworden.

Evengoed zijn consumenten voorzichtiger geworden. Dat komt naast de hoge energieprijs ook door stijgende rentes en de hoge inflatie. Funda merkt dat consumenten steeds vaker aangeven eerst hun huis verkocht te willen hebben alvorens ze een woning kopen. “Het is voor verkopers niet meer zo vanzelfsprekend dat een woning snel en fors boven de vraagprijs wordt verkocht. Daarbij hebben doorstromers in de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk meer behoefte aan financiële zekerheid voordat zij een grote uitgave doen”, aldus funda-topman Joost Dop in een toelichting.

Tot slot merkt funda dat er meer wordt gezocht naar huizen in een goedkopere prijscategorie. Zo zijn woningen tot 300.000 euro meer in trek. Daarentegen wordt minder vaak gezocht naar huizen tussen de 300.000 en 400.000 euro. Funda merkt wel op dat de concurrentie op de markt voor goedkopere huizen groter is dan die in andere prijscategorieën.

De index van funda is gebaseerd op gedragsanalyse en consumentenonderzoek op funda. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2000 consumenten.