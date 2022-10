Grens voor Nationale Hypotheek Garantie fors omhoog naar 405.000

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat komend jaar fors omhoog. Die stijgt met 50.000 euro waardoor kopers van woningen voortaan tot een bedrag van 405.000 euro daarvan gebruik kunnen maken.

De NHG zorgt ervoor dat woningkopers een lagere rente kunnen krijgen, maar biedt ook een vangnet voor het geval de huizenprijzen gaan dalen. Die biedt namelijk de garantie dat huizenkopers niet met een restschuld blijven zitten.

De laatste tijd was er al kritiek op de kostengrens van de NHG die met 355.000 euro te laag zou zijn. Vereniging Eigen Huis wees er deze zomer op dat de gemiddelde verkoopprijs van huizen in het tweede kwartaal 447.000 euro was. De NHG-grens zou daarom naar 440.000 euro moeten. In het derde kwartaal daalden de huizenprijzen overigens, maakte makelaarsvereniging NVM onlangs bekend.

“De stijging is echt nodig”, zegt NHG-directeur Carla Muters. “Mensen sluiten door de sterk gestegen huizenprijzen een steeds hogere hypotheek af om een huis te kopen. Wij willen er zijn als die groep te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, te hoge woonlasten, echtscheiding of andere problemen. Dat vangnet wordt door een verhoogde kostengrens voor een grote groep beschikbaar.”