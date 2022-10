Heathrow: luchtvaart kampt met toenemende onzekerheid

De luchtvaartindustrie heeft te maken met toenemende onzekerheid door de afzwakkende economische omstandigheden en de escalerende oorlog in Oekraïne. Dat meldde de grote Londense luchthaven Heathrow. Vanwege de hoge inflatie kunnen mensen meer de hand op de knip gaan houden met het boeken van vliegvakanties. De grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk verwacht wel dat het feestdagenseizoen erg druk zal worden.

Heathrow is bezig de capaciteit op te voeren om de stijgende passagiersaantallen te kunnen verwerken. Net als andere luchthavens zoals Schiphol heeft Heathrow te kampen met personeelstekorten, waardoor er enorme vertragingen ontstonden. En net als Schiphol heeft ook Heathrow beperkingen opgelegd bij het aantal reizigers om zo de drukte het hoofd te bieden. Het is de bedoeling dat die beperking eind oktober wordt opgeheven.

Volgens Heathrow reisden er in september bijna 5,8 miljoen reizigers via het vliegveld, de thuisbasis van British Airways. Dat is nog wel altijd 15 procent minder dan in 2019, dus voor de pandemie.