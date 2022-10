IMF: krimp Russische economie minder groot dankzij olie-export

De economische klap voor de Russische economie als gevolg van alle sancties en boycotten van het land pakt dit jaar minder groot uit dan eerder aangenomen. Dat komt volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder andere doordat het land erin slaagt nog relatief veel olie te exporteren naar landen die geen sancties hebben ingesteld.

In de zomer raamde het fonds nog 6 procent krimp voor Rusland in dit jaar. Maar nu denken de rekenmeesters dat de economische achteruitgang dit jaar beperkt blijft tot 3,4 procent. Voor volgend jaar was aanvankelijk een min van 3,5 procent voorspeld. Dat is nu bijgesteld tot 2,3 procent krimp.

IMF-econoom Petya Koeva Brooks legt op een persbijeenkomst bij het IMF in Washington uit dat het fonds bij de eerdere raming ervan uit was gegaan dat de Russische olie- en gasleveringen veel harder omlaag zouden gaan dat in de praktijk is gebeurd. Dat komt omdat er nog steeds landen zijn, denk aan China of India, die geen sancties hebben ingesteld en juist extra interesse hebben getoond in energie uit Rusland.

De econoom wijst er verder op dat de waardedaling van de dollar minder sterk is dan eerder voorzien. Ook is de Russische centrale bank er met maatregelen in geslaagd om de economische pijn voor de bevolking nog enigszins te verzachten.

Voor de economie van Oekraïne raamt het IMF nog altijd een een krimp van 35 procent in dit jaar. Maar omdat de verwoestende oorlog nog steeds bezig is, is het maken van een goede inschatting erg lastig. Daarom heeft het IMF voor volgend jaar geen prognose voor Oekraïne in zijn vooruitzichten opgenomen.