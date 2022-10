Inflatie Nederland volgens IMF langer erg hoog, groei stokt bijna

De inflatie in Nederland blijft volgend jaar waarschijnlijk op een zeer hoog niveau en de groei van de economie zal bijna tot stilstand komen. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat denkt dat de huidige energiecrisis in Europa niet van tijdelijke aard is, maar een permanent karakter heeft.

In nieuwe ramingen van het fonds wordt uitgegaan van 12 procent inflatie voor heel dit jaar. Volgend jaar zou de inflatie op 8 procent kunnen uitkomen, denkt het IMF. En dat raakt de economie. Voor dit jaar rekent het fonds nog op 4,5 procent groei in Nederland, maar volgend jaar gaat de economie naar verwachting nog maar 0,8 procent vooruit.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas stelt dat na de Russische inval in Oekraïne een “geopolitieke herschikking van de energievoorziening” in gang is gezet die “breed en permanent” is. Komende winter wordt het volgens hem “uitdagend” om te regelen dat Europeanen niet in de kou hoeven te zitten. De winter van volgend jaar zal dan alleen maar lastiger zijn, schat hij in. Ook wijst hij erop dat de oorlog in Oekraïne nog steeds aan de gang is en dat de huidige problemen met energielevering zomaar nóg groter kunnen worden.

Met zijn voorspellingen is het IMF veel somberder dan veel andere economen. Bij de laatste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) rond Prinsjesdag werd voor volgend jaar bijvoorbeeld nog 1,5 procent groei van de economie voor mogelijk gehouden. Het CPB ging er daarbij van uit dat de inflatie volgend jaar zou terugvallen tot minder dan 3 procent.

Niet alleen in Europa is de inflatie torenhoog en liggen recessies op de loer, maar ook elders. Het IMF heeft ook zijn voorspellingen voor de Verenigde Staten en China wat bijgesteld. Veel ontwikkelingslanden hebben daarnaast veel last van de dure dollar. Het IMF raamt dat circa een derde van de wereldeconomie dit of volgend jaar te maken zal krijgen met ten minste twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

Gourinchas geeft aan dat de eerder voorspelde mondiale groei van 3,2 procent voor dit jaar nog wel haalbaar moet zijn. Maar voor volgend jaar tempert het fonds zijn prognose tot 2,7 procent groei, 0,2 procentpunt minder dan de in juli voorziene 2,9 procent. Dat lijkt misschien een kleine bijstelling, maar de econoom benadrukt dat het beeld zomaar een stuk somberder kan uitpakken. “We schatten dat er ongeveer een kans van 1 op 4 is dat de wereldwijde groei volgend jaar onder het historisch lage niveau van 2 procent zou kunnen uitkomen.” Verder zou er een kans van ruim 1 op 10 zijn dat de wereldeconomie maar 1 procent vooruit gaat.