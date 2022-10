Je verhaal delen op social media, zowel de successen als de weg ernaartoe

We hebben die berichten ‘hoe geweldig mensen zijn’ nu wel gezien op social media. Tuurlijk is het tof om te lezen over andermans successen. Maar het is nog interessanter als je ook deelt hoe je dat gedaan hebt. Dus inclusief de struggles en de weg ernaartoe.

Mensen kunnen zich daarmee identificeren en het geeft een stukje hoop dat jij in een vergelijkbare situatie zat als waar zij op dit moment in zitten. Want als het jou gelukt is om uit die (vervelende) situatie te komen, dan krijgt de luisteraar of volger ook hoop en het vertrouwen dat het met hen ook goedkomt.

Dat vind je als luisteraar fijn om te lezen. Dat iemand die op jou lijkt, een transformatie heeft doorgemaakt en dat diegene nu is waar jij ook wilt zijn. Je netwerk / community voelt zich zo meer verbonden met jou en dat is goed voor de relatie die je opbouwt.

Een succesverhaal delen

Een succesverhaal hoeft niet per se heel groot te zijn. Het mag ook klein zijn, bijvoorbeeld dat het is gelukt om een bepaalde business meeting te organiseren via iemand uit je community. Of dat je in de media bent gekomen via iemand uit je netwerk. Het is ontzettend leuk om te delen, vooral als je ook deelt hoe je dat precies voor elkaar heb gekregen, zodat anderen ervan kunnen leren.

Of misschien dat iemand een outfit heeft gekocht als jij een fashion influencer bent en dat hij of zij een foto heeft gedeeld hierover op Instagram, zodat je weet dat je diegene geïnspireerd hebt. Of je deelt de positieve reviews die je kreeg, nadat je een aantal mensen uit je community had gevraagd een nieuw product of een nieuwe dienst uit te proberen. Ook dat zijn leuke succesverhalen om te delen.

Tip:

Deel die succesverhalen binnen en buiten je community. Dus deel die succesverhalen via het social media platform, waar je vooral aanwezig bent of waar je community is. Of dat nu op social media is of op je eigen platform. En deel het ook op andere kanalen, zodat je zo je bereik ook vergroot. Op die manier leren meer mensen je ook kennen en dat zijn allemaal potentiële leden voor je community.

Nieuwsgierigheid wekken bij je volgers

Of in ieder geval heb je interesse en hun nieuwsgierigheid gewekt en dat is altijd goed. Dus je deelt het binnen je eigen community via het platform waar je actief bent met je community, maar ook daarbuiten, omdat je zo dus nieuwe leden aan kan trekken via social media en zo aan je zichtbaarheid en je expert status werkt.

Falen delen

Deel falen ook in je community en daarbuiten. HUH? Moet ik het ook delen als ik faal? Wie wil dat nou horen? Social media gaat toch over succes? Ik kan me voorstellen dat dat het eerst is wat in je opkomt als je dit hoort. Je falen delen. Daar kun je je flink in vergissen, want mensen willen juist heel graag echte verhalen en daar hoort falen gewoon ook bij. Nobody is perfect toch?

En juist als je het ook deelt, als het even niet goed gaat, krijg je support vanuit je community. Vaak ook onverwacht. Durf je dus kwetsbaar op te stellen en durf ook je grote mislukkingen te delen. Mensen vinden dat vaak inspirerend om te lezen, om te zien, om te horen en dat laat ook je menselijke kant zien. En wat ik al zei nobody’s perfect, dus jij ook niet. You are only human.

Voorbeeld

Ik deelde ook een redelijk drama via social media. De nachtmerrie van elke keynote spreker is een black out on stage. En dat is precies wat ik heb gehad on stage en dat falen heb ik via LinkedIn gedeeld en via mijn eigen community gedeeld en de respons was echt overweldigend. Sterker nog, het is de reden dat mijn boek is opgenomen in het verplichte lesmateriaal van de minor content en community management op de Hogeschool Leiden.

Het geeft even aan dat als je je falen ook deelt op social media. Dat werkt ook weer voor onverwachte kansen kan zorgen. En mijn comité is er in ieder geval en ontzettend door gegroeid. Ik heb echt meer dan honderd nieuwe connectie bezoeken. Echt tienduizenden mensen hebben het bericht gezien. Dus ik zou zeggen stel je af en toe kwetsbaar op. En laten we het van jezelf zien, ook als het eventjes wat minder gaat.

