Lagere opening Damrak verwacht door rentezorgen en recessievrees

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag opnieuw lager te beginnen. De vrees dat de renteverhogingen door de centrale banken een economische recessie zullen veroorzaken houdt de markten in de greep. Beleggers verwerken daarnaast uitlatingen van bankier Jamie Dimon. De topman van de JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, verklaarde dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait, maar tegen het midden van 2023 waarschijnlijk in een recessie zal belanden.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt daarnaast later op de dag met nieuwe ramingen voor de wereldeconomie. Daarin worden de prognoses opnieuw naar beneden bijgesteld, heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva onlangs al laten weten. Doordat de inflatie sinds de Russische inval in Oekraïne overal flink is opgelopen, dreigen tientallen landen in een recessie te belanden.

Op het Damrak kwamen elektrische-bussenbouwer Ebusco en laadpalenuitbater Fastned met resultaten. Ebusco handhaafde de verwachting van een scherpe omzetstijging dit jaar. Fastned meldde dat de sterke omzetgroei zich heeft voortgezet in het derde kwartaal en handhaafde de doelstellingen voor 2022.

Pharming kondigde aan het registratiedossier voor toelating tot de Europese markt voor zijn middel leniolisib te hebben ingediend. In augustus liet de biotechnoloog al weten dat het het Europees Geneesmiddelenagentschap het middel dat wordt toegepast bij de behandeling van patiënten met APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem, versneld zal beoordelen.

Drankenfabrikant Lucas Bols maakte bekend de fabrikant van alcoholische dranken Avandis, waarvan het samen met branchegenoot De Kuyper Royal Distillers eigenaar is, voor 25 miljoen euro te verkopen aan bottelaar Refresco. Als onderdeel van de verkoopdeal hebben Lucas Bols en De Kuyper met Refresco een productie-overeenkomst gesloten voor de lange termijn.

Post- en pakketbedrijf PostNL liet weten Herna Verhagen voor een nieuwe periode van vier jaar te willen benoemen als topvrouw. Baggeraar Boskalis, die wordt overgenomen door investeerder HAL, kondigde aan dat de beursnotering per 9 november zal worden beëindigd.

De euro was 0,9684 dollar waard, tegen 0,9691 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 90,82 dollar en Brentolie kostte 0,3 procent minder op 95,93 dollar per vat.