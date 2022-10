LVMH verkoopt meer luxe spullen aan Amerikaanse toeristen

De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) wist het afgelopen kwartaal flink te profiteren van Amerikaanse toeristen die in Europa dure spullen kochten. Het concern zag de inkomsten met bijna een vijfde (19 procent) omhooggaan, boven de verwachtingen van marktkenners.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 19,8 miljard euro. Doordat de euro onder het niveau van de dollar is gedaald, is het voor Amerikaanse toeristen voordeliger geworden om naar Europa op vakantie te gaan. Daardoor gaven ze meer geld uit aan bijvoorbeeld chique hotelovernachtingen in Parijs, zoals in het Cheval Blanc-hotel van LVMH.

LVMH, leverancier van handtassen van het merk Louis Vuitton, mode van Christian Dior en champagne van Dom Pérignon, is de eerste producent van luxegoederen die zijn kwartaalresultaten publiceert. Tot nu toe heeft dit luxe segment van de markt weinig last gehad van de dalende koopkracht bij consumenten, in tegenstelling tot veel andere detailhandelaren en bedrijven in consumentengoederen.

Volgens LVMH gaat het ook goed met de verkoop in de Verenigde Staten en in Japan. In China ging het wat minder als gevolg van de strenge coronaregels in het land.