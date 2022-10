Meer orders voor elektrische-bussenbouwer Ebusco

Producent van elektrische bussen Ebusco heeft in het voorbije kwartaal meer bestellingen voor zijn bussen binnengehaald. Met name voor de lichtgewicht Ebusco 3.0 is volgens oprichter en topman Peter Bijvelds grote belangstelling. Ondertussen merkt het bedrijf ook dat het veel tijd en moeite blijft kosten om verstoringen in de toeleveringsketen te omzeilen.

In het derde kwartaal van het jaar leverde Ebusco 56 bussen af. Daarnaast haalde het bestellingen voor nog eens 123 bussen binnen. Het orderboek dikte daarmee aan tot zeker 442 bussen. Daarnaast zijn er opties op nog eens honderden extra bussen. Ebusco is daarnaast hard bezig meer nieuwe orders binnen te halen.

De bussenbouwer stelt dat de problemen in de toeleveringsketen nog altijd spelen, al lijkt de situatie wel iets te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld onderdelen beter beschikbaar. Verder merkt het bedrijf wel het effect van hoge transportkosten, wisselkoersschommelingen en prijsstijgingen voor onderdelen.

Ebusco heeft zijn productiecapaciteit in Deurne ook verder opgevoerd. Daarbij is het het bedrijf gelukt om tientallen extra mensen aan te trekken. De bedoeling is om in de loop van dit jaar in Deurne dagelijks zeker één bus te produceren. Dat moeten in de loop van volgend jaar twee bussen per dag worden. Het bedrijf heeft hierdoor nog werk voor 100 tot 110 mensen extra.

De uitbreiding naar Frankrijk verloopt volgens Ebusco volgens plan. De verwachting is dat de fabriek in Rouen eind volgend jaar operationeel zal zijn. Als de productielocatie volledig in bedrijf is, moeten er jaarlijks 500 bussen uit de fabriek rollen, zo is de verwachting. Dit kunnen er na verloop van tijd meer worden. De kosten voor de realisatie van de fabriek worden geraamd op 10 miljoen euro.

Ebusco maakte geen omzet- of winstcijfers bekend bij zijn kwartaalbericht, maar het bedrijf verwacht voor dit jaar een sterke stijging van de opbrengsten ten opzichte van 2021.